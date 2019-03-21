Necip Rezak'ın Trump'ı Destekleyen Firmalarla Çalıştığı İddiası

KUALA Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna adının karışmasının ardından imajını düzeltmek için ABD Başkanı Donald Trump'a destek sağlayan halkla ilişkiler firmalarıyla iş birliği yaptığı öne sürüldü.

KUALA Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın, Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna adının karışmasının ardından imajını düzeltmek için ABD Başkanı Donald Trump'a destek sağlayan halkla ilişkiler firmalarıyla iş birliği yaptığı öne sürüldü.



ABD'de siyasi lobi faaliyetlerini takip ederek raporlayan Duyarlı Siyaset Merkezi (CRP) isimli kuruluşun hazırladığı raporda, eski Malezya liderinin geçen sene, hakkındaki 1MDB yolsuzluğu iddialarına karşı kamuoyunda imajını düzeltmek için Trump destekçisi iki firmayla anlaştığı belirtildi.



Firmalardan birinin sahibinin, Ocak 2018'e kadar Trump'ın halkla ilişkiler ekibinde yer alan Mark Corallo olduğu raporda kaydedildi.



Raporda geçen "The 45 Group" isimli diğer firmanın da Trump'a 2016 başkanlık seçim kampanyasında danışmanlık yapan Healy Baumgardner'a ait olduğu, firmanın geçen yıl Malezya genel seçimleri öncesinde Malezya-ABD ilişkilerini geliştirmek üzere kiralandığı ifade edildi.



Necip'in söz konusu firmalara, İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı Malezyalı firmalar aracılığıyla ödeme yaptığı raporda belirtildi.



CRP'nin yayımladığı rapora dair eski Malezya Başbakanı herhangi bir açıklama yapmadı.



-1MDB yolsuzluk soruşturması



Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.



İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.



Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.



Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.



Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında toplamda 42 suçlamayla yargılanıyor.

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