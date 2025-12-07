Nesine 2. Lig'de 15. Hafta Sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 14, Beyaz Grup'ta ise 15. hafta mücadelesi sona erdi.
Gruplarda bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Güzide Gebzespor-Muşspor: 1-1
Fethiyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-4
Aliağa Futbol-Granny's Waffles Kırklarelispor: 3-0
Beyaz Grup:
Muğlaspor-Batman Petrolspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor: 2-1
Beykoz Anadoluspor-Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri: 5-1
