Netanyahu\'dan Türkiye ve Katar\'a Engelleme

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçte Türkiye ve Katar askerlerine izin vermeyeceklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi Knesset'te yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin ikinci aşamasını başlattığı Gazze planı ve İran konusuna değindi. Netanyahu, Gazze'de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde Türkiye ve Katar askeri varlığına onay vermeyeceklerini kaydetti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne destek amacıyla oluşturulacak Gazze Yönetim Kurulu konusunda Beyaz Saray ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirten Netanyahu, Amerikalı müttefikleriyle bu konuyu müzakere ettiklerini dile getirdi.

Netanyahu ayrıca, İran'ın olası bir saldırısına daha önce görülmemiş ölçekte bir güçle karşılık vereceklerini öne sürdü. Netanyahu, İran'ın geleceğinde nelerin yaşanacağının şimdiden kestirilemeyeceğini ancak bölgede hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağının kesin olduğunu iddia etti.