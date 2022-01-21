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Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı - Son Dakika

Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı

21.01.2022 16:20
Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı

Pandemi döneminde kullanıcı sayısında hatırı sayılır bir artışa ulaşan Netflix, yeni abone sayısının beklentilerin çok altında kalacağını açıklamasıyla borsada resmen çakıldı. Netflix'in hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Kayıp 46 milyar dolara ulaşabilir.

Dijital içerik platformu Netflix hisseleri, bugün işlem gördüğü Nasdaq borsasında seans öncesi işlemlerde çakıldı. Şirketin 2022 ilk çeyrek yeni üye abone sayısının, 4 milyon adetlik piyasa beklentisine karşın 2,5 milyonda kalacağı uyarısında bulunması üzerine Netflix hisselerinde bugün seans öncesi işlemlerde düşüş yüzde 20'ye ulaştı.

300 MİLYAR DOLARLIK ZİRVEDEN SERT DÜŞTÜ

Dünkü seansı yüzde 1,5'lik düşüşle 508 dolar seviyesinde kapatan Netflix hissesi, bugün seans öncesinde 402 doları gördü. Dünkü seansı 225 milyar dolarlık piyasa değeriyle kapatan şirketin kaybı, 46 milyar dolara ulaşabilir.

Şirketin hisselerinde Kasım 2021'deki 700 dolarlık zirveye göre son üç aydaki düşüş yüzde 40'ı aşmış oldu. Kasım ortasında şirketin piyasa değeri 300 milyar doları aşmıştı. Pandemi döneminde abone sayısına paralel olarak piyasa değerini de hızla artıran Netflix, 2021'in ilk çeyreğinde 4 milyon yeni abone kazanmıştı.

PANDEMİNİN KAZANANLARINDANDI

Pandemi tedbirlerin azaltılması ve artan rekabetle birlikte Netflix'in yeni abone sayıları ve kârlılığı azalmaya başladı. Şirketin, 2021 sonu itibarıyla 222 milyon abonesi bulunuyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi ABD'li BlackRock'ın "sanal iş ve yaşam" adıyla pandemi başında oluşturduğu ve insanların evde geçirdikleri vaktin artmasının olumlu etkileyeceği şirketleri içeren ETF'i bu yıl başından bu yana yüzde 9, geçen seneki zirvesine göre de yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti.

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Pandemi, Netflix, Kasım, dolar, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı - Son Dakika


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