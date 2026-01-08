Nevşehir'de 2025'te 1 Milyondan Fazla Araç Denetlendi - Son Dakika
Nevşehir'de 2025'te 1 Milyondan Fazla Araç Denetlendi

Nevşehir'de 2025'te 1 Milyondan Fazla Araç Denetlendi
08.01.2026 15:04
2025 yılında Nevşehir'de yapılan denetimlerde 1.1 milyon araç kontrol edildi, 24 bin araç trafikten men edildi.

Nevşehir'de 2025 yılı içerisinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 1 milyon 109 bin araç denetlendi.

Nevşehir genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen denetimler 2025 yılında da aralıksız devam etti. Bu kapsamda 2025 yılında il genelinde yapılan trafik uygulamalarında 1 milyon 109 bin 149 araç denetlendi.

Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 24 bin 77 araç trafikten men edilirken, başta alkollü araç kullanımı, aşırı hız, ehliyetsiz araç kullanımı ve diğer kural ihlalleri nedeniyle bin 816 sürücünün ehliyetine el konuldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik

Nevşehir'de 2025'te 1 Milyondan Fazla Araç Denetlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Nevşehir'de 2025'te 1 Milyondan Fazla Araç Denetlendi
