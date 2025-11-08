Nevşehir'de Hamile Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Nevşehir'de Hamile Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti

08.11.2025 00:54
Nevşehir'de, kendisinden haber alınamayan 9 aylık hamile kadın Şeyma K., evinde ölü bulundu. Olay, kocası tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Sağlık ekipleri, kadını hastaneye kaldırdı ancak bebeği kurtaramadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de yürekleri yakan bir olay yaşandı. Olay, 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan Efe Apartmanı'nın 4. katında meydana geldi.

HAMİLE ANNE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Celal K., telefonlara cevap vermeyen 9 aylık hamile eşi Şeyma K.'den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından iş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapıyı kendi anahtarıyla açamayınca olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri girildi.

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, 33 yaşındaki Şeyma K.'yi oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, kadının karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K.'yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

KOMBİDEKİ SIZINTI NEDEN OLMUŞ

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti.

Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeyma K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

