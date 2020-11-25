Nevşehir'de define avcılarına suçüstü: 8 gözaltı - Son Dakika

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, izinsiz kazı ile mücadele kapsamında Derinkuyu ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında kaçak kazı yaparak define arayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı alanında yapılan incelemelerde ise, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ile 9 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Define arayan 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR