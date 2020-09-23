Kırmızı ışıkta duran otomobil alev aldı - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kırmızı ışıkta durduğu sırada alev alan otomobil yandı.
Adliye Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında duran Mehmet Daday idaresindeki 06 RNS 61 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükseldi.
Daday ve çevredekilerin de müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında aracın ön kısmı yandı, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:41 - Kaynak: AA
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