Kırmızı ışıkta duran otomobil alev aldı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta duran otomobil alev aldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kırmızı ışıkta durduğu sırada alev alan otomobil yandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kırmızı ışıkta durduğu sırada alev alan otomobil yandı. Adliye Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında duran Mehmet Daday idaresindeki 06 RNS 61 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Daday ve çevredekilerin de müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında aracın ön kısmı yandı, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz

Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı

Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada

Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu