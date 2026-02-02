Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Nevşehir'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Kaymaklı beldesi girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği destekli aramada 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?