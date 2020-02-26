Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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Nevşehir'den kısa kısa

6 saat önce

Osmanlı sadrazamlarından Silahtar Karavezir Seyit Mehmet Paşa, ölümünün 239. yılında Gülşehir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

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Osmanlı sadrazamlarından Silahtar Karavezir Seyit Mehmet Paşa, ölümünün 239. yılında Gülşehir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.


Turizm ve Doğal Kültürel Varlıkları Koruma Derneğince ilçe meydanındaki Silahtar Karavezir Seyit Mehmet Paşa Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Anma programında konuşan dernek başkanı Mustafa Boncukçu, 1735 yılında Gülşehir'de doğup 1. Abdulhamid tarafından sadrazamlığa getirildikten sonra 1781'de vefat eden Karavezir Paşa'nın hayatıyla ilgili bilgi paylaştı.


Törende, Gülşehir Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri ise Karavezir Seyit Mehmet Paşa'nın dönemini anlatan şiir ve kompozisyon okudu.

Derinkuyu'da "Yazarla kitap üzerine söyleşi" programı

Derinkuyu ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda "Yazarla kitap üzerine söyleşi" adlı program gerçekleştirildi.


Programa konuk olarak katılan hikaye yazarı Osman Aytekin, okuma alışkanlığı ve yazarlıkla ilgili deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Aytekin, "Günlük özelikle de sabahları ortalama 30 sayfa kitap okumalısınız. Sabah beyin dinç olur ve okuduğunuzu daha iyi algılarsınız. Okuma alışkanlığı için kendi seviyenize, yaşınıza, ilginize göre kitaplar okumalısınız. Kitap okuma konusunda öğretmenleriniz sizlere rehberlik edecektir." dedi.


Programın sonunda Aytekin, katılımcılar için "Mutluluk rüzgarı" adlı kitabını imzaladı.

Seyit Mehmet, Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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