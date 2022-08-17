ABD'de ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney'den başkan adaylığı iması - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney'den başkan adaylığı iması

17.08.2022 22:40
ABD'de ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney'den başkan adaylığı iması

NEW ABD'nin Wyoming eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde yarışı kaybeden Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, 2024 başkanlık yarışında adaylığı düşünebileceğini söyledi.

NEW ABD'nin Wyoming eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde yarışı kaybeden Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, 2024 başkanlık yarışında adaylığı düşünebileceğini söyledi.

ABD'nin NBC kanalına konuşan Cheney, Wyoming'te eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği aday Harriet Hageman'a karşı yarışı kaybetmesinden bir gün sonra, bir sonraki ABD başkanlık yarışına katılarak Trump'a karşı mücadele edebileceğini ima etti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, sunucunun, "Başkanlık için yarışmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Bu üzerine düşündüğüm bir şey. Fakat buna önümüzdeki aylarda karar vereceğim." diye cevapladı.

Cheney, hangi partiden başkan adayı olacağı konusuna değinmezken, ABD medyasında bağımsız bir kampanya düzenleyebileceği yorumları yapıldı.

Liz Cheney dün Wyoming'deki ön seçimi kaybetmişti

ABD'nin Wyoming eyaletinde dün Cumhuriyetçi Parti içerisinde yapılan ön seçimlerde Liz Cheney, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman'a karşı yarışı büyük farkla kaybetmişti.

Sonuçların açıklanmasından sonra konuşan Trump, "Liz Cheney, diğer insanlara karşı olan davranış şekli, kindarlığı, dindarlık taslayan kelimeleri ve hareketlerinden dolayı kendinden utanmalı. Şimdi siyasi kayıtsızlığın en diplerinde kaybolabilir. Eminim şu anda olduğu yerden çok daha mutlu olacaktır. Teşekkürler Wyoming." ifadelerini kullanmıştı.

Eski ABD başkan yardımcılarından Dick Cheney'in kızı olan ve Trump'a karşı tutumuyla ABD siyasetinde simge haline gelen Liz Cheney her fırsatta, "Donald Trump'ı Oval Ofis'ten uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya" odaklandığını söylüyor.

Cumhuriyetçi Partiden üç dönemdir Kongre üyesi seçilen Cheney, aynı zamanda Ocak 2021'de gerçekleşen Kongre baskınının soruşturulması için oluşturulan 6 Ocak komitesinin başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

YORUMLAR
500
Trump'ın avukatı Giuliani, 2020 seçimleriyle ilgili jüri karşısında ifade verdi Trump'ın avukatı Giuliani, 2020 seçimleriyle ilgili jüri karşısında ifade verdi Trump'ın eski yardımcısı Pence, FBI'nın Mar-a-Lago baskınını eleştirdi Trump'ın eski yardımcısı Pence, FBI'nın Mar-a-Lago baskınını eleştirdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney'den başkan adaylığı iması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 02:00:03. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de ön seçimleri kaybeden Cumhuriyetçi Liz Cheney'den başkan adaylığı iması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement