New START Anlaşması Risk Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

New START Anlaşması Risk Artırıyor

New START Anlaşması Risk Artırıyor
03.02.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin, New START'ın sona ermesinin küresel riskleri artıracağına dair endişelerini dile getirdi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki New START anlaşmasının sona ermesinin küresel riskleri artıracağı uyarısında bulundu. Peskov, "Zaman daralıyor. Birkaç gün içinde dünya muhtemelen eskisinden daha tehlikeli bir konumda olacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Şubat'ta süresi dolacak olan ve kıtalararası balistik füzeler ile nükleer savaş başlıklarını sınırlayan 'Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin sona yaklaştığını vurgulayan Peskov, "Zaman daralıyor. Birkaç gün içinde dünya muhtemelen eskisinden daha tehlikeli bir konumda olacak. Tarihte ilk kez, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip iki ülkesi olan ABD ve Rusya, kapasitelerini sınırlayan ve denetimi sağlayan temel bir belge olmaksızın kalacak. Bunun son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın sona ermesinin küresel güvenlik ve stratejik istikrarı olumsuz etkileyeceğini kaydeden Peskov, Washington yönetiminden Moskova'nın teklifine henüz resmi bir yanıt verilmediğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'ın karşılık vermesi halinde Moskova'nın anlaşmanın sayısal sınırlarına bir yıl daha uymaya hazır olduğunu duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Putin'in bu teklifini 'iyi bir fikir' olarak nitelendirmişti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Kremlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New START Anlaşması Risk Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 15:31:52. #7.11#
SON DAKİKA: New START Anlaşması Risk Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.