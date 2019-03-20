New York Borsası Düşüşle Açıldı
1 saat önce
New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York
borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones
endeksi yüzde 0,24 azalışla 25.825,95 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 2.828,06 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.721,37 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez
Bankasının (Fed
) bugün açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:21 Kaynak: AA
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