Son Dakika Haberleri: New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşle Açıldı

1 saat önce

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York Borsası Düşüşle Açıldı, System.String[]
New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,24 azalışla 25.825,95 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 2.828,06 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.721,37 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Fed, Dow Jones, New York, Ekonomi
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