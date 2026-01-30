New York Borsası Düşüşle İşleme Başladı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle İşleme Başladı

30.01.2026 18:47
Dow Jones %0,32, S&P 500 %0,33, Nasdaq %0,43 gerileyerek açıldı. Ekonomik veriler olumsuz etkiliyor.

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,32 azalarak 48.912,80 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 6.945,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kayıpla 23.577,24 puana geriledi.

ABD'de ekonomik gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Başkan Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Warsh'ı uzun zamandır tanıdığına işaret eden Trump, "Onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Analistler, Warsh'ın adaylığının, Fed'deki geçmiş deneyimi ve "Trump'ın her dediğini yapmayacağı" yönündeki Wall Street'teki algı nedeniyle piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açmadığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan Apple'ın hisseleri yüzde 2'ye yakın kayıpla güne başladı.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil'in hisseleri beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen yüzde 1 azaldı. Beklentileri aşan kar bildiren Chevron'un hisseleri ise yüzde 1 değer kazandı.

Öte yandan, Senato'daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasının önüne geçmeye yönelik 5 harcama tasarısından oluşan bir paket üzerinde anlaştı. İç Güvenlik Bakanlığı finansmanıyla ilgili 6. tasarı ise paketten çıkarıldı.

Ancak tasarılara ilişkin oylamaların henüz gerçekleşmemesi dolayısıyla hükümetin yerel saatle gece yarısı kısmi olarak kapanma riski ortadan kalkmadı.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasının ardından ikinci bir kapanma yaşamasının piyasalarda fiyatlama dengesini bozabileceğini, ayrıca bu durumun ileriye dönük beklentilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

