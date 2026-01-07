New York Borsası Karışık Başladı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Karışık Başladı

07.01.2026 18:21
Dow Jones yükselirken, S&P 500 yatay, Nasdaq ise düştü; yatırımcılar istihdam verilerini takip ediyor.

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 49.579,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi 6.944,56 puan seviyelerinde yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalışla 23.519,93 puana geriledi.

Yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler dün yaşanan yükselişin ardından pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin bugün açıklanan veriler yakından takip ediliyor.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı ulusal istihdam raporu ise ABD'de özel sektör istihdamının geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında arttığını ortaya koydu.

Ülkede bugün açıklanacak ve iş gücü piyasasının genel görünümüne ışık tutması açısın önemli bulunan JOLTS açık iş sayısı verisi de yatırımcılar tarafından değerlendirilecek.

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafından izlenirken ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyması sonrası ülkenin petrol kaynaklarının kullanımı gündemde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini açıkladı.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını belirten Trump, paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" aktardı.

Kaynak: AA

