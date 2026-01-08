New York Borsası Karışık Kapatıldı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Karışık Kapatıldı

08.01.2026 01:19
New York borsası karışık bir seyirle günü tamamlarken, Dow Jones 400 puan kaybetti.

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,94 azalarak 48.996,19 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 6.920,95 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 23.584,28 puana çıktı.

Yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikle dün yaşanan yükselişin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler takip edildi.

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında arttı.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ülkede fabrika siparişleri geçen yıl ekimde yüzde 1,3 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş kaydederken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 54,4'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını açıklaması sonrası bazı varlık yönetimi şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Bu şirketlerden Blackstone ve Apollo Global Management'ın hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Ayrıca Trump, askeri ekipman üretimindeki sorunları çözene kadar savunma şirketlerinin temettü dağıtımı ve hisse geri alımı yapmasına izin vermeyeceğini de duyurdu.

Raytheon'un ABD Savunma Bakanlığının ihtiyaçlarına en az yanıt veren şirket olduğuna işaret eden Trump, işleri düzene koyana kadar bu şirketin hisse geri alımı yapmasına hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini belirtti.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine Raytheon'un hisseleri yüzde 2,5 gerilerken, diğer savunma şirketlerinden Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 4,8, Northrop Grumman'in hisseleri yüzde 5,5 düştü.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcılar tarafından izlenirken, ABD yönetimi uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyması sonrası ülkenin petrol kaynaklarının kullanımı gündemde olmaya devam ederken Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim etmesinin Trump yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetimle yaptığı bir anlaşma olduğunu belirtti.

ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirten Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin küresel ölçekte tanınan bankalardaki ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktardı.

Leavitt, ayrıca ABD'nin Venezuela ham petrolünün ve petrol ürünlerinin küresel pazarlara taşınmasını ve satışını mümkün kılmak amacıyla yaptırımları "seçici bir şekilde" geri çekeceğini aktardı.

Kaynak: AA

