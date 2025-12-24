New York Borsası Noel Öncesi Yatay Seyir İzliyor

NEW New York borsası, Noel tatili öncesinde güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 48.402,53 puana düştü.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.909,09 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 azalışla 23.559,31 puana geriledi.

Dün ABD ekonomisinin beklenenden güçlü büyüdüğünü gösteren verilerin desteklediği pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Aralık ile biten haftada 10 bin azalarak 214 bine düştü ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta, Nike hisseleri, şirketin yönetim kurulunda bağımsız üye olan Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un yaklaşık 3 milyon dolarlık hisse satın almasının ardından yüzde 3 değer kazandı.

Nvidia'nın Intel'in 18A çip üretim sürecini test etmeyi durdurduğuna dair haber sonrasında ise Intel'in hisseleri yüzde 2 düştü.

New York borsası, Noel tatili dolayısıyla bugün erken kapanacak, yarın ise işleme kapalı olacak.