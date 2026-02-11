New York Borsasında Karışık Seyir - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsasında Karışık Seyir

11.02.2026 00:49
New York borsası, makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones artarken, S&P 500 ve Nasdaq düştü.

?NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,1 artarak 50.188,14 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 6.941,81 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 düşüşle 23.102,47 puana indi.

Yatırımcılar açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD'de perakende satışlar geçen yıl aralıkta artması yönündeki beklentilerin aksine değişim kaydetmedi.

Ülkede ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,3 artış gösterdi.

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede hanehalkı borcu da geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1 artarak 18,8 trilyon dolara yükseldi.

Analistler, yatırımcıların bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verileri beklediğine işaret ederek, ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin çarşamba, tüketici enflasyonu verilerinin de cuma günü yayımlanacağını belirtti.

Söz konusu verilerin piyasaların seyrini etkileyebileceğini kaydeden analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, gelen verileri değerlendirip politikanın daha fazla ayarlanması gerekip gerekmediğini tartarken, para politikasının sabit tutulması için uygun bir konumda olduğunu söyledi.

Son faiz indirimlerinin etkisini değerlendirirken ve ekonominin performansını izlerken sabırlı olmayı tercih ettiğini dile getiren Hammack, "Tahminime göre, bir süre daha beklemede kalabiliriz." diye konuştu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da mevcut politika duruşunun "nötre çok yakın" olduğunu ifade etti.

Gelecek aylarda enflasyonun hedefe yaklaşıp yaklaşmadığını ve iş gücü piyasasının istikrarlı kalıp kalmayacağını göreceklerini anlatan Logan, "Eğer öyleyse, bu bana mevcut politika duruşumuzun uygun olduğunu ve ikili hedeflerimize ulaşmak için daha fazla faiz indirimi gerekmediğini gösterir." dedi.

Kaynak: AA

