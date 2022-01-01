New Yorklular yeni yıla Kovid-19'un gölgesinde girdi - Son Dakika

NEW New York'ta hızla artan Kovid-19'un Omicron varyantına rağmen Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yeni yılı kutladı.

ABD'nin en çok turist çeken eyaleti New York'un Times Meydanı'nda Omicron varyantı vakalarının en çok arttığı döneme denk gelmesine rağmen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin katılımıyla yeni yıl kutlaması yapıldı.

New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams'ın da yemin ederek resmen görevine başladığı Times Meydanı'nda yüz binlerce New Yorklu yeni yıla coşkuyla girdi.

Eski polis memuru 61 yaşındaki siyahi Adams, 2022'nin ilk dakikalarında annesinin fotoğrafıyla çıktığı platformda yaptığı yemin konuşmasıyla belediye başkanlığına ilk adımı attı.

New York Belediyesinin 50 bin olarak planladığı katılımcı sayısı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlanarak 15 binle sınırlandırıldı.

Rap sanatçısı ve aktör LL Cool J, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Times Meydanı'ndaki konserini iptal etmek zorunda kaldı.