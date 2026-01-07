Nezir Derneği'nden Uluslararası Yardım Seferberliği - Son Dakika
Nezir Derneği'nden Uluslararası Yardım Seferberliği

07.01.2026 15:21
Nezir Derneği, ihtiyaç sahiplerine gıda, nakit ve temel ihtiyaç desteği sunarak binlerce kişiye ulaştı.

Nezir Derneği, aralık ayında Afganistan, Filistin ve bazı Afrika ülkeleri ile yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımın yanı sıra gıda kolisi, kurban, ekmek ve sıcak yemek desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılının aralık ayı boyunca AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Afganistan, Filistin ve Gazze, bazı Afrika ülkeleri ile yurt içi çalışmalarında ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetleriyle binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldı.

Afganistan için hazırlanan 24. İyilik Treni kapsamında toplam 768 bin lira değerinde 1080 gıda kumanyası ülkedeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

Dernek tarafından Doğu Türkistanlı aileler için 164 bin 572, Filistinli ailelerin barınma ihtiyaçları için 840 bin nakdi destek verildi.

Türkiye genelinde de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalar kapsamında 4 bin 920 kişiye ayni, 3 bin 850 kişiye nakdi olmak üzere toplam 20 milyon 295 bin 147 liralık destek sağlandı. Yurt içi sosyal destek çalışmaları kapsamında 2 bin 95 aileye gıda kumanyası dağıtımı yapıldı.

Gazze'ye su, gıda ve temel ihtiyaç yardımı

Dernek, Gazze'de 300 bin litre içme suyu, 45 bin kişilik sıcak yemek, 40 bin ekmek, 4 bin 800 kilogram un, 1000'er çocuk maması, gıda kolisi, hijyen paketi, battaniye, kışlık çocuk kıyafeti yardımlarıyla toplam 155 bin kişiye ulaştı.

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bölgeye 800 gıda kolisi, 600'er temizlik ve hijyen paketi, battaniye ve hasır gönderildi. Bunun yanı sıra bölgede 30 bin ekmek dağıtımı yapılırken, 3 bin kişiye de sıcak yemek verildi. Yardımlar sayesinde toplam 46 bin kişi temel ihtiyaçlarına ulaşmış oldu.

Dernek, Afrika kurban organizasyonu kapsamında Somali'de 700 hisse kurban kesimi gerçekleştirirken, yaklaşık 9 bin 855 kişilik 2 bin 443 aile kurban bağışlarından fayda sağladı.

Yetim Hamiliği Projesi kapsamında 11 ülkede 2 bin 763 yetime düzenli destek sağlayan derneğin, eğitim, sağlık ve temel ihtiyaçları kapsayan bu desteklerinden binlerce çocuk faydalandı.

Acil afet desteği

Nezir Derneği ayrıca, 1651 gönüllüden oluşan ekibiyle afet öncesi hazırlık, afet anında hızlı müdahale ve afet sonrası sürdürülebilir destek anlayışıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2 mobil aşevi, sahra aşevi, mobil fırın ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle afet bölgelerinde hayati öneme sahip beslenme desteği sürdürülüyor.

Mobil mutfak ve fırınlar sayesinde ulaşımı zor bölgelerde sıcak yemek, su ve temel gıda desteği kesintisiz olarak ulaştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

