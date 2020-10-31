Niğde Anadolu FK: 2-1

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Kocabay, Orhan Kurşun, Rıza Efendioğlu

Misli.com TFF 2'nci Lig Beyaz Grup sekizinci hafta maçında AFJET Afyonspor evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 2-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR20'nci dakikada gelişen Niğde atağında orta sahaya yakın noktada serbest vuruş kazanıldı. Köşe gönderine yakın noktadan Tolgahan penaltı noktasına topu gönderdi. Gelişine şık vuran Atalay topu ağlarla buluşturdu: 0-1.38'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında Emre Tosun sol kanattan ceza alanına ortaladı. Savunmaya çarpan top Cihan'ın önümde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cihan topa dokunamadı ve kaleci topu son anda uzaklaştırdı.41'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında sağ kanattan serbest vuruş kazanıldı. Ceza sahasına gönderilen ortayı savunma uzaklaştırmak istedi fakat top Veysel'e geldi. Veysel'in arka direğe gönderdiği pasta kafa vuruşu ile Emre Tosun golü attı: 1-1.54'üncü dakikada gelişen Afyonspor atağında sağ kanatta ceza alanı girişinde serbest vuruş kazanıldı. Topun başına geçen Savaş Tağa, şık vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 2-1.64'üncü dakikada AFJET Afyonspor teknik direktörü Özgür Zengin yardımcı hakemin uyarısı üzerine orta hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İtirazını sürdüren Özgür Zengin, ikinci sarıdan kırmızı kartla tribüne gönderildi.65'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında Emre Tosun araya girerek kazandığı topla sol kanattan ceza alanına ortaladı. Topu önünde bulan Aykut şık vurdu, kaleci topu son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşma AFJET Afyonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

- Afyonkarahisar