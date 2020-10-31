Niğde Anadolu FK: 2-1 - Son Dakika

Niğde Anadolu FK: 2-1

31.10.2020 21:28
Niğde Anadolu FK: 2-1, System.String[]

STAT: Zafer StadyumuHAKEMLER: Ömer Kocabay, Orhan Kurşun, Rıza EfendioğluAFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Emre Tosun, Cihaz Özkara (Dk.90+3 Mert Polat Keklik), Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Tağa (Dk.81 Yusuf Emre Kasal), Veysel Karani Ünal, Ferhan Evren, Aykut Uluç (Dk.

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Kocabay, Orhan Kurşun, Rıza Efendioğlu

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Emre Tosun, Cihaz Özkara (Dk.90+3 Mert Polat Keklik), Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Tağa (Dk.81 Yusuf Emre Kasal), Veysel Karani Ünal, Ferhan Evren, Aykut Uluç (Dk.85 Görkem Güven), Nazmi Candoğan, Okan YıldızNİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar, Metehan Yılmaz, Ali Mert Aydın (Dk.15 Tolgahan Mulla Çiçek), Atalay Yıldırım (Dk.46 Yücel Candemir), Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk.52 Berkin Taşkın), Şahan Akyüz, Fatih Aktay, Onur Taha Takır, Berkay Samancı (Dk.62 Altar Han Hidayetoğlu), Recep YemişçiGOLLER: Dk.41 Emre Tosun, Dk.54 Savaş Tağa (Afyonspor), Dk.20 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK)SARI KARTLAR: Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor) Fatih Aktay, Altar Han (Niğde Anadolu FK)KIRMIZI KART: Dk.64 Özgür Zengin (teknik direktör) (AFJET Afyonspor)

Misli.com TFF 2'nci Lig Beyaz Grup sekizinci hafta maçında AFJET Afyonspor evinde ağırladığı Niğde Anadolu FK'yı 2-1 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR20'nci dakikada gelişen Niğde atağında orta sahaya yakın noktada serbest vuruş kazanıldı. Köşe gönderine yakın noktadan Tolgahan penaltı noktasına topu gönderdi. Gelişine şık vuran Atalay topu ağlarla buluşturdu: 0-1.38'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında Emre Tosun sol kanattan ceza alanına ortaladı. Savunmaya çarpan top Cihan'ın önümde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cihan topa dokunamadı ve kaleci topu son anda uzaklaştırdı.41'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında sağ kanattan serbest vuruş kazanıldı. Ceza sahasına gönderilen ortayı savunma uzaklaştırmak istedi fakat top Veysel'e geldi. Veysel'in arka direğe gönderdiği pasta kafa vuruşu ile Emre Tosun golü attı: 1-1.54'üncü dakikada gelişen Afyonspor atağında sağ kanatta ceza alanı girişinde serbest vuruş kazanıldı. Topun başına geçen Savaş Tağa, şık vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 2-1.64'üncü dakikada AFJET Afyonspor teknik direktörü Özgür Zengin yardımcı hakemin uyarısı üzerine orta hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İtirazını sürdüren Özgür Zengin, ikinci sarıdan kırmızı kartla tribüne gönderildi.65'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında Emre Tosun araya girerek kazandığı topla sol kanattan ceza alanına ortaladı. Topu önünde bulan Aykut şık vurdu, kaleci topu son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşma AFJET Afyonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.


- Afyonkarahisar
Niğde Anadolu FK: 2-1
Niğde Anadolu FK: 2-1
Niğde Anadolu FK: 2-1
Niğde Anadolu FK: 2-1
Niğde Anadolu FK: 2-1

Emre Tosun, Mahmut Boz, Savaş, Niğde, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Niğde Anadolu FK: 2-1 - Son Dakika Spor


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