Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de bir evden 4 bin lira çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümüşler beldesinde oturan bir vatandaşı sabit hattan arayarak sosyal yardımda bulunacaklarını vaat eden şüpheliler, bu kişinin ikametinden ayrılmasıyla eve girerek buldukları 4 bin lirayı çaldı.

Eve dönünce parasının çalındığını fark eden ev sahibi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Müştekinin arandığı telefon kulübesinin çevresindeki kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), tespit ettikleri 2 şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.