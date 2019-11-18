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Niğde'de asayiş

6 saat önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, T.B, A.E. ve F.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 30 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan alkol uygulamasında 12 ekipte 24 personel görev aldı.

Çalışmada, 304 araç ve sürücü kontrol edildi, 31 sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, ehliyeti yanında bulundurmamak suçlarından 15 bin 428 lira para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullanan 5 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu, 6 araç ise trafikten men edildi.

"Huzurlu Mahalleler Uygulaması-33"

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan "Huzurlu Mahalleler Uygulaması-33" kapsamında Fertek Mahallesi'nde yapılan çalışmada, 111 kişi ve 60 araç sorgulandı, 3 araç sürücüsüne 6 bin 530 lira para cezası kesildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis bulunan 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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