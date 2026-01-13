NİĞDE'de beklenen buzlanma ve don nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Niğde Valiliği, il genelinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim, Çiftlik ilçesinde tüm eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kar ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolunun 8'inci ile 30'uncu kilometreleri arası, Çiftlik-Altunhisar kara yolunun ise 32'nci ile 56'ncı kilometreleri arasının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanması tavsiye edildi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Eğitime Buzlanma Nedeniyle Ara Verildi - Son Dakika
