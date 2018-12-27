Niğde'de Eğitime Kar Engeli
59 dakika önce
NİĞDE'de il genelinde okullar kar nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi.
NİĞDE'de il genelinde okullar kar nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi. Niğde
İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar
yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi. - Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:15 Kaynak: DHA
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