Niğde'de Ofiste Yangın Çıktı

16.01.2026 23:18
Niğde'de bir apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi.

Niğde'de bir apartmanın 3. katındaki ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki ofiste henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede ofisi sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

