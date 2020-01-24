Niğde'de sobadan zehirlenen 8 kişi tedaviye alındı - Son Dakika

NİĞDE'de, evde yakılan sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 6'sı çocuk 8 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Merkez Edikli beldesindeki evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Naile Nur Kemer (20), Zehra Nur Kemer (12), Firdevs Kemer (17) ve Ahmet İhsan Kemer (16), Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Merkez Yıldıztepe beldesinde de Adife Türk (33), Emirhan Türk (12), Melek Melisa Türk (9) ve Nurşen Türk (14), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenip, aynı hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 6'sı çocuk 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.