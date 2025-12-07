Niğde'de Yeni Likra Fabrikası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Niğde'de Yeni Likra Fabrikası Açıldı

Niğde\'de Yeni Likra Fabrikası Açıldı
07.12.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde OSB'de inşa edilen likra fabrikası, yıllık 7 bin ton üretim kapasitesine sahip.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ilk fazı tamamlanan yaklaşık 240 milyon dolarlık likra (kumaşın dayanıklı ve esnek olmasını sağlayan sentetik lif) fabrikasında yıllık 7 bin ton likra üretiliyor.

Niğde OSB'de 2024'te "Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi" kapsamında kurulan tesis, 35 bin metrekare kapalı alanda üretime başladı.

Birinci fazında aylık 600 ton üretim yapılan fabrikanın, ikinci ve üçüncü faz çalışmalarının tamamlanmasıyla üretim kapasitesinin yıllık 35 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

Yurt içindeki likra ihtiyacının büyük kısmını karşılamayı hedefleyen tesisin ikinci fazının 2 yıl, üçüncü fazının ise yaklaşık 5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Migiteks Tekstil ve Sanayi AŞ Yöneticisi Ahmet Kısacık, AA muhabirine, firmanın tekstil ürünleri ve kumaşlarının daha elastik ve konforlu olması için sentetik bir lif ürettiğini söyledi.

İthalatın önüne geçmek için yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Kısacık, şöyle konuştu:

"Yatırımımız, 'Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi'ne dahildir. Bu teşvik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verildi ve yatırımı Niğde'de yapmaya karar aldık. Yatırımı üç adımda düşündük. Şu anda biz birinci fazımızı tamamladık ve tutarı yaklaşık 90 milyon dolar civarında. İkinci fazı tamamladığımızda 150, üçüncü fazı tamamladığımızda ise yaklaşık 230-240 milyon dolarlık bir yatırım yapmış olacağız. Trakya'daki fabrikalarımızda personel bulmakta sıkıntı yaşıyorduk. Niğde'de bunun daha az olacağını gördük ve bu yüzden Niğde'yi seçtik. Bir diğer nedeni de ikinci ve üçüncü fazı düşündüğümüzde geniş bir alana ihtiyacımız vardı, orada büyük arsa bulmamızda çok zordu. Niğde'de yaklaşık 200 bin metrekare civarında bir arsa temin ettik ve yatırımımızı burada yaptık."

"Üçüncü fazı tamamladığımızda yıllık 35 bin ton üretim yapacağız"

Birinci fazı tamamladıklarını vurgulayan Kısacık, şunları kaydetti:

"Şu anda çalışıyoruz. Yıllık üretimimiz 7 bin ton olacak. İkinci fazı tamamladığımızda yıllık 20 bin ton, üçüncü fazı tamamladığımızda ise yıllık 35 bin ton üretim yapacağız. Üçüncü fazlı tamamladığımızda ithalatımızdan daha fazla üretim yapmış olacağız. Bu fabrikanın bir diğer özelliği de yerli spandeks (likra) fabrikası olması. Bu anlamda da ülkemize böyle bir tesis ve yatırım kazandırdığımız için gururluyuz. Üçüncü fazı da bitirdikten sonra dünya pazarına açılmayı, ihracatımızı yapmayı ve dünyada spandeks konusunda söz sahibi olan bir firma olmayı istiyoruz."

Kısacık, tesisin her alanında kadın istihdamını önemsediklerini ifade ederek, 190 çalışanın yüzde 40'ının kadın olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Üretim, Niğde, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'de Yeni Likra Fabrikası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:16:15. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Yeni Likra Fabrikası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.