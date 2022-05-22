NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL - Son Dakika
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NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL

22.05.2022 16:43

NİĞDE'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş'un (20) Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan evinde yakınları yasa boğuldu.

NİĞDE'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş'un (20) Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan evinde yakınları yasa boğuldu. Şaban Akkuş, kızının cenazesini teslim almak için Niğde'ye giderken, ailenin diğer üyeleri evin önünde taziyeleri kabul etti. İlçede düzenlenen gençlik festivalinin, konser ve eğlence bölümleri de iptal edildi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Adana - Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca hayatını kaybetti. Yaralanan 41 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerden Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş'un Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan evinde yas hakim. İki çocuğundan biri olan Sude'nın acı haberini alan Şaban Akkuş, cenazeyi teslim almak için Niğde'ye giderken, ailenin diğer üyeleri evin önünde taziyeleri kabul etti. Belediyeye ait ekiplerin, evin önüne taziye çadırı kurduğu da görüldü.

GENÇLİK FESTİVALİNDE YAPILACAK EĞLENCELER İPTAL EDİLDİ

Acı haberin kentte duyulmasının ardından, Kartepe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle organize edilen 'Gençlik Festivali'nin eğlence bölümleri de iptal edildi. Festivalde sahne alacak olan şarkıcı Ece Seçkin'in konseri iptal edilirken, festival yalnızca etkinliklerle devam edecek. (DHA)

NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL
NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL
NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL
NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL

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Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (10) Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (10) Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5) Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (5)
Kaynak: DHA

Festival, gençlik, Konya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NİĞDE'DEKİ KAZADA ÖLEN SUDE'NİN EVİNDE YAS; İLÇEDE FESTİVAL EĞLENCELERİ İPTAL - Son Dakika


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