Niğde-Pozantı otoyolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde istikametine seyir halinde bulunan iki hafif ticari ticari aracın karıştığı kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde-Pozantı Otoyolunda Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?