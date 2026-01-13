Nijerya'da Altın Rafinerisi ve Lityum Tesisleri Açılıyor - Son Dakika
Ekonomi

Nijerya'da Altın Rafinerisi ve Lityum Tesisleri Açılıyor

13.01.2026 19:37
Nijerya, Lagos'ta altın rafinerisi açarken, Nasarawa'da 600 milyon dolarlık lityum tesisi devreye alıyor.

Nijerya hükümeti, Lagos'ta yüksek saflıkta altın rafinerisinin faaliyete geçtiğini, Nasarawa eyaletinde 600 milyon dolarlık lityum işleme tesisinin ise devreye alınacağını duyurdu.

Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Dele Alake, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Gelecek Mineraller Forumu öncesinde Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile bir araya geldi.

Bakanı Alake, görüşmede yaptığı açıklamada, ülkenin Lagos şehrinde yüksek saflıkta üretim yapacak altın rafinerisinin faaliyete geçtiğini belirterek, Nasarawa eyaletinde ise 600 milyon dolarlık lityum işleme tesisinin ise devreye alınmaya hazır olduğunu kaydetti.

Projelerin Nijerya'nın ham maden ihracatından yerel işleme ve katma değer üretimine geçiş politikasının somut sonuçları olduğunu söyleyen Alake, ülkede üç altın rafinerisinin daha farklı aşamalarda geliştirildiğini ifade etti.

Alake, altın ve lityum yatırımlarının, küresel yeşil enerji dönüşümünde kritik mineraller açısından önem taşıdığını vurgulayarak, Suudi Arabistan ile kapasite geliştirme, teknoloji transferi ve maden arama alanlarında işbirliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Bakan el-Hureyf de Nijerya'nın önemli bir ortak olduğunu belirterek, taraflar arasında somut ve uygulanabilir bir mutabakat zaptı hazırlanmasını önerdi.

Nijerya, son yıllarda madencilik sektöründe reformları hızlandırarak yasa dışı madencilikle mücadele ediyor ve lityum ile altın gibi kritik mineraller üzerinden ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

