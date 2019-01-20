Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram'ın Rehin Tuttuğu 61 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'da Boko Haram'ın Rehin Tuttuğu 61 Kişi Kurtarıldı

39 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 61 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya'da Boko Haram'ın Rehin Tuttuğu 61 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 61 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Mafa ve Dikwwa bölgelerinde örgüte yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda örgütün rehin tuttuğu 37 kadın ve 24 çocuğunun kurtarıldığını ifade eden Nwachukwu, 15 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Nwachukwu, operasyonlarda bir askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Nijerya, Boko Haram, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var! Son Dakika! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Komandolarla Yaptığı Toplantı'ya Telefonla Bağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 18:31:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Boko Haram'ın Rehin Tuttuğu 61 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]