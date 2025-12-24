Nijerya\'da camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklar, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Patlama nedeniyle caminin bir kısmı yıkılırken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.
Öte yandan bölgeden gelen görüntüler ise patlama sonrasında yaşanan vahametin boyutunu gözler önüne serdi.
