Nijerya'da İntihar Saldırısı: 14 Gözaltı

03.01.2026 22:22
Nijerya ordusu, Borno'da camiye yapılan intihar saldırısının koordinatörünü ve 13 kişiyi gözaltına aldı.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 24 Aralık 2025'te camiye düzenlenen intihar saldırısına ilişkin 14 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, 24 Aralık 2025'te Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de bir camiye düzenlenen intihar saldırısının koordinatörü olduğu belirlenen Shariff Umar ile birlikte 13 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Uba, söz konusu kişilerin Borno eyaletinin Kalmari bölgesinde düzenlenen istihbarata dayalı kuşatma ve arama operasyonları sırasında yakalandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmalar sonucunda Umar'ın bölgede gerçekleştirilen ve planlanan intihar saldırılarının ana koordinatörü olduğunun belirlendiğini söyleyen Uba, gözaltında bulunan şüpheli intihar bombacısı İbrahim Muhammed'in ifadesinde Umar'ı terör hücresinin elebaşı ve organizatörü olarak açık şekilde teşhis ettiğini dile getirdi.

Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye bağlı Gambarou bölgesindeki merkez camide, 24 Aralık 2025'te akşam namazı için toplanan cemaate yönelik düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

