Nijerya'da Kadın Futbola Işık Tutan Antrenör

22.01.2026 11:18
Hidaa Ahmad Ghaddar, Nijerya'nın Kano eyaletinde kadınların futbol oynamasını destekliyor.

Lübnan asıllı kadın antrenör Hidaa Ahmad Ghaddar, Nijerya'nın kuzeyinde kadınların futbol oynamasının toplum tarafından hoş karşılanmadığı bir ortamda tüm engellere rağmen gençlere ışık tutuyor.

Kano eyaletinde risk altındaki sahipsiz ve futbol açısından geleceği belirsiz gençlere destek olmak amacıyla Breakthrough Futbol Akademisini kuran Ghaddar, kendi imkanlarıyla çok sayıda genci futbolla buluşturuyor.

Aslen Lübnan asıllı olan ancak Nijerya'da doğup büyüyen Ghaddar, kurduğu akademiyi ve futbol kariyerini AA muhabirine anlattı.

Ghaddar, futbola olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, "Erkeklerin arasında büyüdüm ve sürekli onlarla futbol oynadım. Futbol aşkım aslında oradan geliyor." dedi.

Kadınların futbol oynamasının Kano şehrinde hoş karşılanmaması nedeniyle lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite okumak için Lübnan'a gittiğini söyleyen Ghaddar, burada bir futbol akademisine katılarak futbol kariyerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sakatlık, hayalini yarım bıraktı

Profesyonel futbolcu olma hayali kurduğunu ancak yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu hedefinden vazgeçmek zorunda kaldığını dile getiren Ghaddar, "Akademide oynarken çok ciddi sakatlandım ve profesyonel futbolu bırakmak zorunda kaldım. Bunun üzerine oyuncu değil, antrenör olarak devam etmeye karar verdim." diye konuştu.

Ghaddar, topluma katkı sunmak amacıyla doğup büyüdüğü Kano'ya geri döndüğünü belirtti.

Kano'da çok sayıda yetenekli genç olmasına rağmen onları yönlendirecek ve geliştirecek yeterli imkan bulunmadığını vurgulayan Ghaddar, bu nedenle Breakthrough Akademisini kurduğunu söyledi.

Ghaddar, "Kano'da gerçekten çok yetenek var ama onları motive edecek, yol gösterecek kimse yok. Ben de bu yüzden gençlere yardımcı olmak istedim." ifadelerini kullandı.???????

Kadın antrenör olmasının kendisi için ciddi zorluklar getirdiğine işaret eden Ghaddar, "Başlarda oyuncuları bir araya getirmek çok zordu. Kadın olduğum için kimse yanaşmak istemedi. Zamanla alıştılar." dedi.

Breakthrough Akademisinin tüm masraflarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirten Ghaddar, finansman ve altyapı eksikliğinin en büyük sorunları olduğunu kaydetti.

Ghaddar, dışarıdan destek olmadığını ve antrenman yapacak saha bulmakta bile zorlandıklarını aktardı.

Kadın futbol takımı kurma hayali var

Tüm zorluklara rağmen pes etmediğini dile getiren Ghaddar, akademinin geleceğine inandığını ifade etti.

Ghaddar, en büyük hayallerinden birinin Kano'da bir kadın futbol takımı kurmak olduğunu vurgulayarak, futbolun sadece erkeklere ait bir spor olmadığını söyledi.

"Bence futbol herkesin oynayabileceği bir spor. Burada kızlar arasında da inanılmaz yetenekler var." diyen Ghaddar, Nijerya'nın kuzeyindeki futbol potansiyelinden bahsetti.

Ghaddar, futbol gözlemcilerini Kano'ya getirmek, kendi sahasına sahip olmak ve her yaştan insanın futbol oynayabileceği bir merkez kurmak istediğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

Nijerya, Lübnan, Futbol, Spor, Son Dakika

