Son Dakika Logo
Güncel

Yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 28 kişi kaçırıldı

23.12.2025 12:36
Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında 28 kişi kaçırıldı. Güvenlik güçleri kaçırılan kişilerin kurtarılması için operasyon başlattı. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletinde Mevlid kutlamalarından dönen yolcuları taşıyan otobüs, Bashar-Zak kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişi kaçırıldı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, güvenlik güçlerinin olay bölgesine sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalıştıklarını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTLERİ ART ARDA SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

FİDYE İÇİN KAÇIRIYORLAR

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Operasyon, Güvenlik, Plateau, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
