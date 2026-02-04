Nijerya'da Saldırıda 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da Saldırıda 20 Kişi Hayatını Kaybetti

04.02.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katsina'daki silahlı çetelerle barış anlaşmasına rağmen saldırıda 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çetelerle yapılan barış anlaşmasına rağmen düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Faskari Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Surajo Aliyu Daudawa, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, silahlı çete üyelerinin, Katsina eyaletine bağlı Faskari'deki Doma bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Daudawa, saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda ev ve aracın kül olduğunu aktaran Daudawa, "Doma halkı için talihsiz ve kötü bir durum çünkü son beş aydır, bugün kendimizi içinde bulduğumuz böyle üzücü bir olaya tanık olmamıştık." dedi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde güvenlik sorunlarının son bulması için geçen ay, eyalet hükümeti, silahlı çete gruplarıyla anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında daha önce ordu tarafından yakalanan 70 çete üyesi serbest bırakılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Nijerya, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Saldırıda 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:51:32. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Saldırıda 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.