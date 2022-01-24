Nijerya'da silahlı çetelerce rehin alınan 2 bin 155 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 4 ayda silahlı çeteler tarafından rehin alınan 2 bin 155 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette Ekim 2021-Ocak 2022'de silahlı çetelere yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Dosara, bu süre zarfında silahlı çetelerin rehin aldığı çocuklar ve öğrencilerin de bulunduğu 2 bin 155 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Dosara, 2 binden fazla silahlı çete üyesinin yakalandığını ifade etti.

Dosara, operasyonlarda çetelerin sığınaklarının imha edildiğini aktararak, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yaparak, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasakladı.