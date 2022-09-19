Nijerya hükümetinin greve giden akademisyenlere açtığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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Nijerya hükümetinin greve giden akademisyenlere açtığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi

19.09.2022 19:24
Nijerya hükümetinin greve giden akademisyenlere açtığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi

Nijerya hükümetinin, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlere açtığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi.

Nijerya hükümetinin, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlere açtığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi.

Ulusal Sanayi Mahkemesi Başkanı Yargıç Polycap Hamman, tarafların avukatlarının savunmalarını dinlediğini ve duruşmanın 21 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

Lagos'ta toplanan üniversite öğrencileri, Murtala Muhammed Havalimanı'na giden yolu kapatarak yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrencilerin düzenlediği protesto nedeniyle havalimanında çoğu seferler ertelendi.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, hükümet ile Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle 12 Eylül'de grevi mahkemeye taşımıştı.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta iki aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Olumlu sonuç alamayan akademisyenlerin uzatma kararı aldığı grev devam ediyor.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Hükümet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya hükümetinin greve giden akademisyenlere açtığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya hükümetinin greve giden akademisyenlere açtığı davanın duruşması 21 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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