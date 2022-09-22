Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü

22.09.2022 14:04
Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde teslim olan Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde teslim olan Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletinde hükümete teslim olan Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını patlak verdi.

Eyaletin Maiguduri, Bama ve Muna Garage şehirlerindeki kamplarda 1000'e yakın kişiye kolera teşhisi konuldu.

Hastaneye kaldırılan ve aralarında teslim olan 20 Boko Haram üyesinin bulunduğu toplam 27 kişi hayatını kaybetti.

Borno eyaletinde geçen seneden bu yana açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Teslim olan Boko Haram ve ISWAP üyeleri, eyaletin farklı kamplarında rehabilitasyon programından geçiyor.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü - Son Dakika
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