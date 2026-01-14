Nijerya Polisi, ABD Hava Saldırısı Detaylarını Paylaşmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya Polisi, ABD Hava Saldırısı Detaylarını Paylaşmayacak

14.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya polisi, ABD'nin Sokoto'daki saldırıları hakkında bilgi sahibi ancak detay veremeyecek.

Nijerya polisi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te ülkenin Sokoto eyaletinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi sahibi olduklarını ancak saldırıların detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını bildirdi.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin Sokoto'daki saldırılarına ilişkin polis teşkilatının istihbarat toplama ve kurumlar arası işbirliği süreçlerinde aktif rol aldığını belirtti.

Polisin saldırılara ilişkin bilgi sahibi olduğunu ancak saldırıların detaylarının kamuoyuyla paylaşmayacaklarını kaydeden Hundeyin, "Sadece istihbarat paylaşımı değil, yoğun bir şekilde istihbarat toplama faaliyetleri yürütüyoruz. Polis teşkilatı olarak saldırılarla ilgili bazı bilgilere sahibiz ancak bu operasyon hakkında konuşmayı tercih etmiyoruz." diye konuştu.

Hundeyin, saldırıların savunma makamlarının yetki alanında olduğuna dikkati çekerek, güvenlik kurumları arasında işbirliği bulunduğunu ancak konunun askeri yetkililer tarafından ele alınması gerektiğini ifade etti.

Trump saldırı emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık 2025'te Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasının olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti ise saldırının, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla düzenlendiğini ifade etmişti.

Sokoto eyalet yönetimi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te düzenlediği hava saldırılarında sivillerin zarar görmediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Nijerya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya Polisi, ABD Hava Saldırısı Detaylarını Paylaşmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:03:40. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya Polisi, ABD Hava Saldırısı Detaylarını Paylaşmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.