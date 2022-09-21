Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi

Nijerya Ulusal İş Mahkemesi, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlerin işe geri dönmelerine hükmetti.

Ulusal İş Mahkemesinden Yargıç Polycap Hamman, akademisyenlerin grevinin ülkedeki birçok öğrencinin kariyerinde onarılamaz hasara yol açtığını belirtti.

Hamman, akademisyenlerin grevini askıya almaları ve derhal işe geri dönmeleri talimatını verdi.

Yargıç Hamman, davayı, yeniden görülmek üzere mahkeme başkanına havale ettiğini de sözlerini ekledi.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, hükümet ile Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle 12 Eylül'de grevi mahkemeye taşımıştı.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta, 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı. Akademisyenlerin grevi devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi talimatı vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Üniversite öğrencileri, 19 Eylül'de Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Havalimanı'na giden yolu kapatarak düzenlediği protesto nedeniyle havalimanında çoğu seferler ertelenmişti.