Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi

21.09.2022 17:06
Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi

Nijerya Ulusal İş Mahkemesi, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlerin işe geri dönmelerine hükmetti.

Nijerya Ulusal İş Mahkemesi, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlerin işe geri dönmelerine hükmetti.

Ulusal İş Mahkemesinden Yargıç Polycap Hamman, akademisyenlerin grevinin ülkedeki birçok öğrencinin kariyerinde onarılamaz hasara yol açtığını belirtti.

Hamman, akademisyenlerin grevini askıya almaları ve derhal işe geri dönmeleri talimatını verdi.

Yargıç Hamman, davayı, yeniden görülmek üzere mahkeme başkanına havale ettiğini de sözlerini ekledi.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, hükümet ile Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle 12 Eylül'de grevi mahkemeye taşımıştı.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta, 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı. Akademisyenlerin grevi devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi talimatı vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

Üniversite öğrencileri, 19 Eylül'de Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Havalimanı'na giden yolu kapatarak düzenlediği protesto nedeniyle havalimanında çoğu seferler ertelenmişti.

YORUMLAR
500
VenaBlock, varis tedavisindeki yüzde 96'lık başarısıyla uluslararası camiada ilgiyle karşılandı VenaBlock, varis tedavisindeki yüzde 96'lık başarısıyla uluslararası camiada ilgiyle karşılandı Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz Bakan Soylu: Trafikte can kayıplarını azaltma hedefini tutturan 2 ülkeden biriyiz
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hükümet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galatport'da görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement