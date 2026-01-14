Nijerya ve AB, Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya ve AB, Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor

14.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya ile Avrupa Birliği, ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

Nijerya ile Avrupa Birliği (AB), ticaret, güvenlik, iklim eylemi ve ekonomik kalkınma alanlarında işbirliğini güçlendirmek için stratejik ortaklıklarını derinleştirme kararı aldı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dunoma Ahmed, AB'nin Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot'u başkent Abuja'da kabul etti.

Nijerya-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Nijerya ile Avrupa Birliğinin, ticaret, güvenlik, iklim eylemi ve ekonomik kalkınma işbirliğini güçlendirmek için stratejik ortaklıkları derinleştirme kararı alındı.

Ahmed, burada yaptığı açıklamada, AB'yi Nijerya'nın en önemli kalkınma ve stratejik ortaklarından biri olarak nitelendirerek, işbirliğinin ticaret, yatırım, güvenlik, yönetişim, iklim, dijital ekonomi, tarım, eğitim, sağlık ve insani yardım gibi alanları kapsadığını vurguladı.

Ekonomik çeşitlendirmeyi artırmak istediklerini belirten Ahmed, Avrupalı yatırımcıları ülkeye davet etti.

Ahmed, terörle mücadele, şiddetli aşırılıkların önlenmesi, Gine Körfezi'nde deniz güvenliği ve çatışma sonrası iyileşme süreçlerinde AB desteğinin önemine dikkati çekti.

Mignot ise Nijerya'nın kalkınma öncelikleri ile AB'nin stratejik hedeflerinin uyumlu olduğunu belirtti.

Mart 2026'da Abuja'da düzenlenmesi planlanan Nijerya-AB Bakanlar Toplantısı ile işbirliğinin daha da güçlendirileceğini vurgulayan Mignot, AB'nin Global Gateway Stratejisi kapsamında altyapı, dijital bağlantı, temiz enerji, su taşımacılığı, tarım ve gençlik programlarına destek verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya ve AB, Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:49:23. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya ve AB, Stratejik Ortaklığı Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.