Nijerya ve BAE Ekonomik Anlaşma İmzaladı

Nijerya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri dönüştürmesi beklenen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na, Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole ve BAE Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi imza attı.

Oduwole, yaptığı açıklamada, anlaşmanın Nijerya ürün ve hizmetlerinin pazara erişimini önceliklendirdiğini, kaliteli yatırım girişlerini kolaylaştırdığını ve Nijerya'nın ekonomik çeşitlendirme hedeflerini desteklediğini belirtti.

BAE'nin 7 binden fazla ürünün ithalatında tarifeleri kaldıracağını aktaran Oduwole, "Tarım ve sanayi ürünlerimiz; balık ve deniz ürünleri, yağlı tohumlar, hububat, pamuk, ilaç, kimyasallar ve daha fazlası BAE pazarına gümrüksüz olarak girecek." dedi.

Oduwole, anlaşmanın Nijeryalı işletmeler, profesyoneller ve çalışanlar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Gelecek 3-5 yıl içinde BAE'nin, Nijerya'dan ithal edilen makine, araç, elektrikli ekipman, tekstil ve mobilya ürünlerindeki tarifeleri de kaldıracağını kaydeden Oduwole, anlaşma kapsamında Nijerya'nın yaklaşık 6 bin üründe tarifeleri kaldıracağını belirtti.

Oduwole, bu ürünlerin yüzde 60'ının tarifesiz olarak hemen ithal edilebileceğini, geri kalanının ise beş yıl içinde aşamalı olarak serbest bırakılacağını ifade etti.