Niksar\'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde uçurumdan yuvarlanan elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Usta Hasan Köyü yolunda Murat Alparslan'ın (27) kullandığı elektrikli bisiklet, virajı alamayarak uçurumdan yuvarlandı.

Alparslan'dan yaklaşık 4 saat boyunca haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan itfaiye ekiplerince çıkarılan ve ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alparslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.