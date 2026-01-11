Niksar'da Ev Yangını

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Şıhlar köyünde Hüsnü Arslan'a ait dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında evde hasar oluştu.
