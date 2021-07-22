Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan oyuncu, kimsenin bilmediği ilişkisinden de bahsetti.

"UZAY İLK BENDEN KÜÇÜK FLÖRTÜMDÜR"

Nilgün Belgen, beraber olduğu ilk genç erkeğin Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu'nun paylaşamadığı adam olarak tanınan Uzay Heparı olduğunu itiraf etti. Heparı ile uzun bir ilişki yaşadığını anlatan Nilgün Belgün,"Hayatımda ilk defa küçük biri bana aşık oldu. O da Uzay Heparı'dır. 1987 yılında 36 yaşındaydım, Uzay da 20'lerinde. Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda ile sahne alıyorduk. Arkamızda da Uzay ile Levent Yüksel müzik yapıyordu. Orada Uzay, bana aşık oldu. Kızımla 'genç çocuk' diye tanıştırdım. İlk benden küçük flörtümdür. İlişkimiz 1.5 yıl sürdü. O zaman ünlü değildik. Geçenlerde alışveriş yaparken Uzay'ın annesi Eti ile karşılaştım. Büyükada'dan arkadaşım. Uzay'ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendim" dedi.

"KAYINVALİDEMİN KAHVESİNE TÜKÜRDÜM"

Nilgün Belgün, ikinci eşi İlhan Gencer'in annesi Ayten Alpman'ın kahvesine tükürdüğünü söyledi: "Her sabah köpeğiyle gelirdi. Beyaz halılarım köpek salyası olurdu. Artık dayanamadım, bir gün kahvesine tükürdüm. Yoksa nasıl alacaktım intikamımı."

UZAY HEPARI, YILDIZ TİLBE VE SEZEN AKSU İLE NE YAŞADI?

Bir dönemin efsane ismi Uzay Heparı, birlikte çalıştığı Sezen Aksu ile aşk yaşamış ancak ilişkileri yolunda gitmeyince ayrılmıştı. O dönem Sezen Aksu'nun evinde kalan Yıldız Tilbe ise alkolün dozunu kaçırınca Aksu'nun ayrıldığı Heparı ile birlikte olmuştu. Yaşadığı bir gecelik ilişkiyi Sezen Aksu'ya itiraf eden Tilbe, yaşadığı evden ve Aksu'nun verdiği işten de olmuştu. Çalkantılı aşk hayatının ardından modacı Zeynep Tunuslu ile tanışan Heparı, kısa bir süre içinde evlenmişti. Mutlu bir hayatı olan Heparı, bir gün iş çıkışı kask takmadan motoruyla giderken Demet Akbağ'a ait olan araya çarpmış ve kazada boynu kırılmıştı. 11 gün bitkisel hayatta kalan Heparı, henüz 25 yaşında hayatını kaybetmişti.