Niloya'nın Müzikal Turnesi Başlıyor

Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film kahramanı Niloya, arkadaşları Mete ve Tospik ile yarıyıl tatilinde de birçok ilde çocuklarla buluşacak.

Çizgi kahramanlar, "Sürpriz Yumurta Müzikali"nin turnesi kapsamında Ankara'dan Gaziantep'e kadar 6 farklı ilde 14 seansla sahnede olacak.

Müzikal, yarın 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 18 Ocak'ta 13.00 ve 17.00'de Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, 22 Ocak'ta 15.30 ve 18.30'da Bursa Nilüfer Sahnesi'nde ve 23 Ocak'ta saat 16.00'da Ankara Panora Kulis Sahne'de beğeniye sunulacak.

Turnenin interaktif gösterilerinde ise Niloya ve arkadaşları, 23, 24 ve 25 Ocak saat 14.00, 16.00 ve 18.00'de İskenderun Primemall'de, 24 ve 25 Ocak'ta da 13.00, 15.00 ve 17.00'de Samsun Lovelet AVM'de sevenleriyle bir araya gelecek.

TRT Çocuk ekranlarında ve 6 milyon aboneyi aşan YouTube kanalında da maceraları paylaşılan Niloya, eğitici ve öğretici içeriklerle yayımlanıyor.

Her ay farklı şehirlerdeki müzikalleri ve gösterileri aracılığıyla yaklaşık 1,2 milyon çocuğa ulaşan çizgi kahraman, doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veriyor.