Nilperi Şahinkaya iddiaları sonrası Baturalp Bekar: Kaçmadım, evimdeyim

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı ilişki sonrası gündeme gelen ayrılık ve dolandırıcılık iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından yönetmen Baturalp Bekar’dan art arda açıklamalar geldi.
Bekar, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek özel hayatına yönelik ciddi bir saygısızlık yapıldığını ifade etti. Süreç boyunca ilişkide yaşanan sorumluluğu tek başına üstlendiğini de dile getirdi.
İddialara karşı sessiz kalmayacağını belirten Bekar, avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Bekar açıklamasında, kendisine yönelik yapılan haber ve iddialara karşı gerekli tüm yasal haklarını kullanacağını söyledi.
Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medyada yer alan “kaçtı” söylemlerine de yanıt veren Bekar, yaptığı son paylaşımda “Hiçbir yere kaçmadım, evimdeyim” ifadelerini kullandı.
