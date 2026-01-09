Ningbo-Zhoushan Limanı Liderliğini Sürdürüyor

NİNGBO, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Ningbo-Zhoushan Limanı'nın 2025 yılındaki kargo işlem hacmi 1,4 milyar tonun üzerine çıktı. Liman yıllık kargo işlem hacmi bakımından 17 yıldır art arda dünyada ilk sırada yer alıyor.

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri konumundaki Ningbo-Zhoushan Limanı, küresel bağlantılarını artırmaya devam ediyor. 2025 yılı sonu itibarıyla 200'den fazla ülke ve bölgedeki 700'ü aşkın limanı birbirine bağlayan liman, 300'den fazla konteyner nakliye rotası sunuyor.